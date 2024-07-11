История обменного курса брунейский доллар–турецкие лиры

Обменный курс брунейский доллар/турецкие лиры сейчас составляет 24,631, отражая изменение в размере -0.269% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.696% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/турецкие лиры колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 24,709, и минимумом, равным 24,440, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.264% увеличение стоимости.