5 000 армянских драмов в сербские динары

Сконвертируйте AMD в RSD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = РСД0,2821 RSD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к RSD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RSD
1 AMD в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,28210,2821
Низкий0,27570,2697
В среднем0,27860,2746
Изменение1.98%2.18%
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Соотношение 1 AMD к RSD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к RSD составил 0,2821, а минимальный — 0,2757. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2786. Изменение курса AMD к RSD в процентном соотношении составило 1.98.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к RSD составил 0,2821, а минимальный — 0,2697. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2746. Изменение курса AMD к RSD в процентном соотношении составило 2.18.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Сербский динар
1 AMD0,28210 RSD
5 AMD1,41048 RSD
10 AMD2,82095 RSD
20 AMD5,64190 RSD
50 AMD14,10475 RSD
100 AMD28,20950 RSD
250 AMD70,52375 RSD
500 AMD141,04750 RSD
1000 AMD282,09500 RSD
2000 AMD564,19000 RSD
5000 AMD1 410,47500 RSD
10000 AMD2 820,95000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Армянский драм
1 RSD3,54490 AMD
5 RSD17,72450 AMD
10 RSD35,44900 AMD
20 RSD70,89800 AMD
50 RSD177,24500 AMD
100 RSD354,49000 AMD
250 RSD886,22500 AMD
500 RSD1 772,45000 AMD
1000 RSD3 544,90000 AMD
2000 RSD7 089,80000 AMD
5000 RSD17 724,50000 AMD
10000 RSD35 449,00000 AMD