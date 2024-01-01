5 000 армянских драмов в мальдивские руфии

Сконвертируйте AMD в MVR по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = MVR0,03985 MVR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к MVR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 AMD в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04000,0400
Низкий0,03910,0391
В среднем0,03960,0396
Изменение0.07%1.66%
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Соотношение 1 AMD к MVR

За последние 30 дней максимальный курс AMD к MVR составил 0,0400, а минимальный — 0,0391. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0396. Изменение курса AMD к MVR в процентном соотношении составило 0.07.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к MVR составил 0,0400, а минимальный — 0,0391. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0396. Изменение курса AMD к MVR в процентном соотношении составило 1.66.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Мальдивская руфия
1 AMD0,03985 MVR
5 AMD0,19926 MVR
10 AMD0,39853 MVR
20 AMD0,79705 MVR
50 AMD1,99264 MVR
100 AMD3,98527 MVR
250 AMD9,96318 MVR
500 AMD19,92635 MVR
1000 AMD39,85270 MVR
2000 AMD79,70540 MVR
5000 AMD199,26350 MVR
10000 AMD398,52700 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Армянский драм
1 MVR25,09240 AMD
5 MVR125,46200 AMD
10 MVR250,92400 AMD
20 MVR501,84800 AMD
50 MVR1 254,62000 AMD
100 MVR2 509,24000 AMD
250 MVR6 273,10000 AMD
500 MVR12 546,20000 AMD
1000 MVR25 092,40000 AMD
2000 MVR50 184,80000 AMD
5000 MVR125 462,00000 AMD
10000 MVR250 924,00000 AMD