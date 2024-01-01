История обменного курса армянский драм–мальдивские руфии

Обменный курс армянских драма/мальдивские руфии сейчас составляет 0,040, отражая изменение в размере 1.310% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.039% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,040, и минимумом, равным 0,039, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.428%.