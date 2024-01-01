10 тысяч албанских леков в сингапурские доллары

Сконвертируйте ALL в SGD по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = S$0,01447 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса ALL к SGD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SGD
1 ALL в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01460,0146
Низкий0,01440,0144
В среднем0,01450,0145
Изменение0.13%0.25%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ALL к SGD

За последние 30 дней максимальный курс ALL к SGD составил 0,0146, а минимальный — 0,0144. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0145. Изменение курса ALL к SGD в процентном соотношении составило 0.13.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к SGD составил 0,0146, а минимальный — 0,0144. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0145. Изменение курса ALL к SGD в процентном соотношении составило 0.25.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график ALL к SGD

Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из албанских леков в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для албанских леков

ALL в USD

ALL в EUR

ALL в GBP

ALL в CAD

ALL в PHP

ALL в MKD

ALL в AUD

ALL в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Сингапурский доллар
1 ALL0,01447 SGD
5 ALL0,07236 SGD
10 ALL0,14473 SGD
20 ALL0,28945 SGD
50 ALL0,72364 SGD
100 ALL1,44727 SGD
250 ALL3,61818 SGD
500 ALL7,23635 SGD
1000 ALL14,47270 SGD
2000 ALL28,94540 SGD
5000 ALL72,36350 SGD
10000 ALL144,72700 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Албанский лек
1 SGD69,09560 ALL
5 SGD345,47800 ALL
10 SGD690,95600 ALL
20 SGD1 381,91200 ALL
50 SGD3 454,78000 ALL
100 SGD6 909,56000 ALL
250 SGD17 273,90000 ALL
500 SGD34 547,80000 ALL
1000 SGD69 095,60000 ALL
2000 SGD138 191,20000 ALL
5000 SGD345 478,00000 ALL
10000 SGD690 956,00000 ALL