Албанские леки в казахстанские тенге

Сконвертируйте ALL в KZT по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = ₸5,375 KZT

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к KZT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 ALL в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,45895,4589
Низкий5,28785,2176
В среднем5,36345,3583
Изменение-1.54%3.02%
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Соотношение 1 ALL к KZT

За последние 30 дней максимальный курс ALL к KZT составил 5,4589, а минимальный — 5,2878. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,3634. Изменение курса ALL к KZT в процентном соотношении составило -1.54.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к KZT составил 5,4589, а минимальный — 5,2176. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,3583. Изменение курса ALL к KZT в процентном соотношении составило 3.02.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Казахстанский тенге
1 ALL5,37491 KZT
5 ALL26,87455 KZT
10 ALL53,74910 KZT
20 ALL107,49820 KZT
50 ALL268,74550 KZT
100 ALL537,49100 KZT
250 ALL1 343,72750 KZT
500 ALL2 687,45500 KZT
1000 ALL5 374,91000 KZT
2000 ALL10 749,82000 KZT
5000 ALL26 874,55000 KZT
10000 ALL53 749,10000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Албанский лек
1 KZT0,18605 ALL
5 KZT0,93025 ALL
10 KZT1,86050 ALL
20 KZT3,72100 ALL
50 KZT9,30250 ALL
100 KZT18,60500 ALL
250 KZT46,51250 ALL
500 KZT93,02500 ALL
1000 KZT186,05000 ALL
2000 KZT372,10000 ALL
5000 KZT930,25000 ALL
10000 KZT1 860,50000 ALL