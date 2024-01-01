Албанские леки в киргизские сомы

Сконвертируйте ALL в KGS по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = Лв0,9409 KGS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к KGS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KGS
1 ALL в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,95340,9553
Низкий0,92700,9257
В среднем0,93780,9422
Изменение-0.02%1.64%
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Соотношение 1 ALL к KGS

За последние 30 дней максимальный курс ALL к KGS составил 0,9534, а минимальный — 0,9270. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9378. Изменение курса ALL к KGS в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к KGS составил 0,9553, а минимальный — 0,9257. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9422. Изменение курса ALL к KGS в процентном соотношении составило 1.64.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.