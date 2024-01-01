История обменного курса албанский лек–киргизские сомы

Обменный курс албанских лека/киргизские сомы сейчас составляет 0,941, отражая изменение в размере -0.052% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.497% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/киргизские сомы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,953, и минимумом, равным 0,932, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.069%.