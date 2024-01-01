История обменного курса киргизский сом–албанские леки

Обменный курс киргизских сома/албанские леки сейчас составляет 1,063, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.494% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/албанские леки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,072, и минимумом, равным 1,049, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.080%.