Албанские леки в бахрейнские динары

Сконвертируйте ALL в BHD по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = .د.ب0,004117 BHD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса ALL к BHD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BHD
1 ALL в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00420,0043
Низкий0,00410,0041
В среднем0,00410,0042
Изменение-1.32%0.19%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ALL к BHD

За последние 30 дней максимальный курс ALL к BHD составил 0,0042, а минимальный — 0,0041. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0041. Изменение курса ALL к BHD в процентном соотношении составило -1.32.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к BHD составил 0,0043, а минимальный — 0,0041. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0042. Изменение курса ALL к BHD в процентном соотношении составило 0.19.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график ALL к BHD

Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из албанских леков в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для албанский лек

ALL в USD

ALL в EUR

ALL в GBP

ALL в CAD

ALL в PHP

ALL в MKD

ALL в AUD

ALL в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Бахрейнский динар
1 ALL0,00412 BHD
5 ALL0,02059 BHD
10 ALL0,04117 BHD
20 ALL0,08234 BHD
50 ALL0,20586 BHD
100 ALL0,41172 BHD
250 ALL1,02931 BHD
500 ALL2,05862 BHD
1000 ALL4,11723 BHD
2000 ALL8,23446 BHD
5000 ALL20,58615 BHD
10000 ALL41,17230 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Албанский лек
1 BHD242,88200 ALL
5 BHD1 214,41000 ALL
10 BHD2 428,82000 ALL
20 BHD4 857,64000 ALL
50 BHD12 144,10000 ALL
100 BHD24 288,20000 ALL
250 BHD60 720,50000 ALL
500 BHD121 441,00000 ALL
1000 BHD242 882,00000 ALL
2000 BHD485 764,00000 ALL
5000 BHD1 214 410,00000 ALL
10000 BHD2 428 820,00000 ALL