1 тысяча дирхамов ОАЭ в лаосские кипы

Сконвертируйте AED в LAK по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ₭5 973 LAK

Среднерыночный курс в 18:17
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AED к LAK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

LAK
1 AED в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5 979,77006 035,8600
Низкий5 967,58005 967,5800
В среднем5 973,73406 001,8153
Изменение-0.11%-1.02%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к LAK

За последние 30 дней максимальный курс AED к LAK составил 5 979,7700, а минимальный — 5 967,5800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5 973,7340. Изменение курса AED к LAK в процентном соотношении составило -0.11.

За последние 90 дней максимальный курс AED к LAK составил 6 035,8600, а минимальный — 5 967,5800. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6 001,8153. Изменение курса AED к LAK в процентном соотношении составило -1.02.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к LAK

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Лаосский кип
1 AED5 973,40000 LAK
5 AED29 867,00000 LAK
10 AED59 734,00000 LAK
20 AED119 468,00000 LAK
50 AED298 670,00000 LAK
100 AED597 340,00000 LAK
250 AED1 493 350,00000 LAK
500 AED2 986 700,00000 LAK
1000 AED5 973 400,00000 LAK
2000 AED11 946 800,00000 LAK
5000 AED29 867 000,00000 LAK
10000 AED59 734 000,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Дирхам ОАЭ
1 LAK0,00017 AED
5 LAK0,00084 AED
10 LAK0,00167 AED
20 LAK0,00335 AED
50 LAK0,00837 AED
100 LAK0,01674 AED
250 LAK0,04185 AED
500 LAK0,08370 AED
1000 LAK0,16741 AED
2000 LAK0,33482 AED
5000 LAK0,83705 AED
10000 LAK1,67409 AED