История обменного курса дирхам ОАЭ–лаосские кипы

Обменный курс дирхама ОАЭ/лаосские кипы сейчас составляет 5 973,400, отражая изменение в размере 0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.004% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/лаосские кипы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 5 974,160, и минимумом, равным 5 963,050, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.185%.