阿聯酋迪拉姆兌老撾基普匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌老撾基普的匯率目前為6,037.900，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.076%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌老撾基普的匯率波動，在26-07-2024高見6,038.060，並在22-07-2024低見6,031.880。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.051%。