10 тысяч дирхамов ОАЭ в кувейтские динары

Сконвертируйте AED в KWD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ك0,08349 KWD

Среднерыночный курс в 21:57
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AED к KWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KWD
1 AED в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08350,0835
Низкий0,08340,0830
В среднем0,08350,0833
Изменение0.06%0.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к KWD

За последние 30 дней максимальный курс AED к KWD составил 0,0835, а минимальный — 0,0834. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0835. Изменение курса AED к KWD в процентном соотношении составило 0.06.

За последние 90 дней максимальный курс AED к KWD составил 0,0835, а минимальный — 0,0830. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0833. Изменение курса AED к KWD в процентном соотношении составило 0.15.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к KWD

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Кувейтский динар
1 AED0,08349 KWD
5 AED0,41747 KWD
10 AED0,83493 KWD
20 AED1,66986 KWD
50 AED4,17466 KWD
100 AED8,34931 KWD
250 AED20,87328 KWD
500 AED41,74655 KWD
1000 AED83,49310 KWD
2000 AED166,98620 KWD
5000 AED417,46550 KWD
10000 AED834,93100 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Дирхам ОАЭ
1 KWD11,97700 AED
5 KWD59,88500 AED
10 KWD119,77000 AED
20 KWD239,54000 AED
50 KWD598,85000 AED
100 KWD1 197,70000 AED
250 KWD2 994,25000 AED
500 KWD5 988,50000 AED
1000 KWD11 977,00000 AED
2000 KWD23 954,00000 AED
5000 KWD59 885,00000 AED
10000 KWD119 770,00000 AED