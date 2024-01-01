История обменного курса дирхам ОАЭ–кувейтские динары

Обменный курс дирхама ОАЭ/кувейтские динары сейчас составляет 0,083, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.029% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/кувейтские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,084, и минимумом, равным 0,083, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.137%.