20 дирхамов ОАЭ в фунты Фолклендских островов

Сконвертируйте AED в FKP по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = £0,2107 FKP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к FKP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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FKP
1 AED в FKPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21130,2136
Низкий0,20830,2028
В среднем0,20960,2080
Изменение1.09%-1.34%
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Соотношение 1 AED к FKP

За последние 30 дней максимальный курс AED к FKP составил 0,2113, а минимальный — 0,2083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2096. Изменение курса AED к FKP в процентном соотношении составило 1.09.

За последние 90 дней максимальный курс AED к FKP составил 0,2136, а минимальный — 0,2028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2080. Изменение курса AED к FKP в процентном соотношении составило -1.34.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в фунты Фолклендских островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и FKP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в FKP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Фунт Фолклендских островов
1 AED0,21072 FKP
5 AED1,05359 FKP
10 AED2,10717 FKP
20 AED4,21434 FKP
50 AED10,53585 FKP
100 AED21,07170 FKP
250 AED52,67925 FKP
500 AED105,35850 FKP
1000 AED210,71700 FKP
2000 AED421,43400 FKP
5000 AED1 053,58500 FKP
10000 AED2 107,17000 FKP
Обменные курсы Фунт Фолклендских островов / Дирхам ОАЭ
1 FKP4,74570 AED
5 FKP23,72850 AED
10 FKP47,45700 AED
20 FKP94,91400 AED
50 FKP237,28500 AED
100 FKP474,57000 AED
250 FKP1 186,42500 AED
500 FKP2 372,85000 AED
1000 FKP4 745,70000 AED
2000 FKP9 491,40000 AED
5000 FKP23 728,50000 AED
10000 FKP47 457,00000 AED