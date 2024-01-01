10 тысяч дирхамов ОАЭ в азербайджанские манаты

Сконвертируйте AED в AZN по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = man.0,4627 AZN

Среднерыночный курс в 15:28
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График изменения обменного курса AED к AZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AZN
1 AED в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,46290,4629
Низкий0,46230,4623
В среднем0,46270,4628
Изменение-0.03%0.00%
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Соотношение 1 AED к AZN

За последние 30 дней максимальный курс AED к AZN составил 0,4629, а минимальный — 0,4623. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4627. Изменение курса AED к AZN в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс AED к AZN составил 0,4629, а минимальный — 0,4623. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4628. Изменение курса AED к AZN в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Азербайджанский манат
1 AED0,46274 AZN
5 AED2,31371 AZN
10 AED4,62742 AZN
20 AED9,25484 AZN
50 AED23,13710 AZN
100 AED46,27420 AZN
250 AED115,68550 AZN
500 AED231,37100 AZN
1000 AED462,74200 AZN
2000 AED925,48400 AZN
5000 AED2 313,71000 AZN
10000 AED4 627,42000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Дирхам ОАЭ
1 AZN2,16103 AED
5 AZN10,80515 AED
10 AZN21,61030 AED
20 AZN43,22060 AED
50 AZN108,05150 AED
100 AZN216,10300 AED
250 AZN540,25750 AED
500 AZN1 080,51500 AED
1000 AZN2 161,03000 AED
2000 AZN4 322,06000 AED
5000 AZN10 805,15000 AED
10000 AZN21 610,30000 AED