История обменного курса дирхам ОАЭ–азербайджанские манаты

Обменный курс дирхама ОАЭ/азербайджанские манаты сейчас составляет 0,463, отражая изменение в размере 0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.043% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,463, и минимумом, равным 0,462, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.118%.