20 بيزو فلبيني إلى درام أرميني

تحويل PHP إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ php
١٤٣٫٦٣ amd

1.00000 PHP = 7.18147 AMD

Mid-market exchange rate at 23:39
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36610.932151.535510.8085051309.73149.4357.30125
1CAD0.73201110.6823371.124010.591835958.737109.3885.34459
1EUR1.07281.4655511.647290.86741405.08160.3157.83278
1AUD0.651250.8896730.60705610.526539852.96297.31954.75494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / درام أرمينية
1 PHP7.18147 AMD
5 PHP35.90735 AMD
10 PHP71.81470 AMD
20 PHP143.62940 AMD
50 PHP359.07350 AMD
100 PHP718.14700 AMD
250 PHP1795.36750 AMD
500 PHP3590.73500 AMD
1000 PHP7181.47000 AMD
2000 PHP14362.94000 AMD
5000 PHP35907.35000 AMD
10000 PHP71814.70000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Philippine Peso
1 AMD0.13925 PHP
5 AMD0.69624 PHP
10 AMD1.39247 PHP
20 AMD2.78494 PHP
50 AMD6.96235 PHP
100 AMD13.92470 PHP
250 AMD34.81175 PHP
500 AMD69.62350 PHP
1000 AMD139.24700 PHP
2000 AMD278.49400 PHP
5000 AMD696.23500 PHP
10000 AMD1392.47000 PHP