5 بيزو فلبيني إلى درام أرميني

تحويل PHP إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

5 php
35.94 amd

1.00000 PHP = 7.18714 AMD

Mid-market exchange rate at 23:40
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36620.932251.535510.8085051309.73149.4457.30125
1CAD0.73195710.682351.123930.591791958.666109.3875.3442
1EUR1.07271.4655211.647140.86731404.95160.3057.83205
1AUD0.651250.8897380.60711310.526539852.96297.32614.75494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

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PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / درام أرمينية
1 PHP7.18714 AMD
5 PHP35.93570 AMD
10 PHP71.87140 AMD
20 PHP143.74280 AMD
50 PHP359.35700 AMD
100 PHP718.71400 AMD
250 PHP1796.78500 AMD
500 PHP3593.57000 AMD
1000 PHP7187.14000 AMD
2000 PHP14374.28000 AMD
5000 PHP35935.70000 AMD
10000 PHP71871.40000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Philippine Peso
1 AMD0.13914 PHP
5 AMD0.69569 PHP
10 AMD1.39137 PHP
20 AMD2.78274 PHP
50 AMD6.95685 PHP
100 AMD13.91370 PHP
250 AMD34.78425 PHP
500 AMD69.56850 PHP
1000 AMD139.13700 PHP
2000 AMD278.27400 PHP
5000 AMD695.68500 PHP
10000 AMD1391.37000 PHP