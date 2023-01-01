كوردبا نيكاراغوا إلى بيزو مكسيكي

تحويل NIO إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 nio
470.77 mxn

1.00000 NIO = 0.47077 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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NIO إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NIO → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.663230.964518.3632
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917931.112221.1753
1USD0.9380.813471183.1271.347751.560180.904717.2255
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876870.01088330.207219

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نيكاراغوا قرطبة

NIO إلى USD

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NIO إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Mexican Peso
1 NIO0.47077 MXN
5 NIO2.35385 MXN
10 NIO4.70771 MXN
20 NIO9.41542 MXN
50 NIO23.53855 MXN
100 NIO47.07710 MXN
250 NIO117.69275 MXN
500 NIO235.38550 MXN
1000 NIO470.77100 MXN
2000 NIO941.54200 MXN
5000 NIO2353.85500 MXN
10000 NIO4707.71000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / نيكاراغوا كوردوبا
1 MXN2.12418 NIO
5 MXN10.62090 NIO
10 MXN21.24180 NIO
20 MXN42.48360 NIO
50 MXN106.20900 NIO
100 MXN212.41800 NIO
250 MXN531.04500 NIO
500 MXN1062.09000 NIO
1000 MXN2124.18000 NIO
2000 MXN4248.36000 NIO
5000 MXN10620.90000 NIO
10000 MXN21241.80000 NIO