باتاكا ماكاوية إلى راند جنوب أفريقي

تحويل MOP إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
2352.08 zar

1.00000 MOP = 2.35208 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:49 UTC
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MOP إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436781.661960.9639518.3683
1GBP1.1532711.2293102.1881.657031.916741.1116921.1842
1USD0.93820.813471183.1271.347951.559210.9043517.2327
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621550.0187570.01087910.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / راند جنوب أفريقيا
1 MOP2.35208 ZAR
5 MOP11.76040 ZAR
10 MOP23.52080 ZAR
20 MOP47.04160 ZAR
50 MOP117.60400 ZAR
100 MOP235.20800 ZAR
250 MOP588.02000 ZAR
500 MOP1176.04000 ZAR
1000 MOP2352.08000 ZAR
2000 MOP4704.16000 ZAR
5000 MOP11760.40000 ZAR
10000 MOP23520.80000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Macanese Pataca
1 ZAR0.42516 MOP
5 ZAR2.12577 MOP
10 ZAR4.25155 MOP
20 ZAR8.50310 MOP
50 ZAR21.25775 MOP
100 ZAR42.51550 MOP
250 ZAR106.28875 MOP
500 ZAR212.57750 MOP
1000 ZAR425.15500 MOP
2000 ZAR850.31000 MOP
5000 ZAR2125.77500 MOP
10000 ZAR4251.55000 MOP