باتاكا ماكاوية إلى بيزو كولومبي

تحويل MOP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
490477 cop

1.00000 MOP = 490.47700 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:37 UTC
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MOP إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436941.661830.964118.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.657291.916671.1119321.1848
1USD0.93820.813438183.1271.34811.559090.904517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621740.01875550.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / البيزو الكولومبي
1 MOP490.47700 COP
5 MOP2452.38500 COP
10 MOP4904.77000 COP
20 MOP9809.54000 COP
50 MOP24523.85000 COP
100 MOP49047.70000 COP
250 MOP122619.25000 COP
500 MOP245238.50000 COP
1000 MOP490477.00000 COP
2000 MOP980954.00000 COP
5000 MOP2452385.00000 COP
10000 MOP4904770.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Macanese Pataca
1 COP0.00204 MOP
5 COP0.01019 MOP
10 COP0.02039 MOP
20 COP0.04078 MOP
50 COP0.10194 MOP
100 COP0.20388 MOP
250 COP0.50971 MOP
500 COP1.01942 MOP
1000 COP2.03883 MOP
2000 COP4.07766 MOP
5000 COP10.19415 MOP
10000 COP20.38830 MOP