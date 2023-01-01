كيات ميانماري إلى كرونة سويدية

تحويل MMK إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mmk
٤٫٩٦ sek

1.00000 MMK = 0.00496 SEK

Mid-market exchange rate at 21:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867551.095591.29351.491521.658090.964618.8135
1 GBP1.1526711.26275105.2311.719231.911231.1118721.6857
1 USD0.912850.791922183.3351.36151.513550.880517.1734
1 INR0.01095370.009502880.011999810.01633770.01816220.01056580.206077

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / الكرونا السويدية
1 MMK0.00496 SEK
5 MMK0.02482 SEK
10 MMK0.04964 SEK
20 MMK0.09928 SEK
50 MMK0.24821 SEK
100 MMK0.49641 SEK
250 MMK1.24103 SEK
500 MMK2.48205 SEK
1000 MMK4.96410 SEK
2000 MMK9.92820 SEK
5000 MMK24.82050 SEK
10000 MMK49.64100 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Myanma Kyat
1 SEK201.44700 MMK
5 SEK1007.23500 MMK
10 SEK2014.47000 MMK
20 SEK4028.94000 MMK
50 SEK10072.35000 MMK
100 SEK20144.70000 MMK
250 SEK50361.75000 MMK
500 SEK100723.50000 MMK
1000 SEK201447.00000 MMK
2000 SEK402894.00000 MMK
5000 SEK1007235.00000 MMK
10000 SEK2014470.00000 MMK