Myanmar kyatından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile MMK → SEK çevirin

1.000 mmk
4,99 sek

1.00000 MMK = 0.00499 SEK

12:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855811.0744589.21791.454751.652490.94825518.3409
1 GBP1.1684811.25545104.2471.699821.930871.1080221.4305
1 USD0.93070.796527183.03591.353951.537990.8825517.07
1 INR0.01120850.009592560.01204310.01630560.0185220.01062850.205574

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / İsveç Kronu
1 MMK0.00499 SEK
5 MMK0.02493 SEK
10 MMK0.04986 SEK
20 MMK0.09972 SEK
50 MMK0.24930 SEK
100 MMK0.49861 SEK
250 MMK1.24652 SEK
500 MMK2.49304 SEK
1000 MMK4.98608 SEK
2000 MMK9.97216 SEK
5000 MMK24.93040 SEK
10000 MMK49.86080 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Myanmar Kyatı
1 SEK200.55800 MMK
5 SEK1002.79000 MMK
10 SEK2005.58000 MMK
20 SEK4011.16000 MMK
50 SEK10027.90000 MMK
100 SEK20055.80000 MMK
250 SEK50139.50000 MMK
500 SEK100279.00000 MMK
1000 SEK200558.00000 MMK
2000 SEK401116.00000 MMK
5000 SEK1002790.00000 MMK
10000 SEK2005580.00000 MMK