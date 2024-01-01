5 İsveç kronundan Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile SEK → MMK çevirin

5 sek
993,70 mmk

1,000kr SEK = 198,7K MMK

16:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → MMK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → MMKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek200,5800202,5080
Düşük193,8590192,7220
Ortalama197,6288197,9496
Değişim-0.80%2.20%
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1 SEK → MMK istatistikleri

SEK → MMK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 200,5800, en düşük 193,8590 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 197,6288 oldu. SEK → MMK kurundaki değişiklik -0.80 değerindeydi.

SEK → MMK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 202,5080, en düşük 192,7220 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 197,9496 oldu. SEK → MMK kurundaki değişiklik 2.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83910,95183,7971,3853,931
1 EUR1,09110,8537,46311,94991,4361,5114,289
1 GBP1,281,17318,75114,012107,2231,7725,03
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2520,2020,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Myanmar Kyatı
1 SEK198,74000 MMK
5 SEK993,70000 MMK
10 SEK1.987,40000 MMK
20 SEK3.974,80000 MMK
50 SEK9.937,00000 MMK
100 SEK19.874,00000 MMK
250 SEK49.685,00000 MMK
500 SEK99.370,00000 MMK
1000 SEK198.740,00000 MMK
2000 SEK397.480,00000 MMK
5000 SEK993.700,00000 MMK
10000 SEK1.987.400,00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / İsveç Kronu
1 MMK0,00503 SEK
5 MMK0,02516 SEK
10 MMK0,05032 SEK
20 MMK0,10063 SEK
50 MMK0,25158 SEK
100 MMK0,50317 SEK
250 MMK1,25792 SEK
500 MMK2,51585 SEK
1000 MMK5,03169 SEK
2000 MMK10,06338 SEK
5000 MMK25,15845 SEK
10000 MMK50,31690 SEK