ليو مولدوفي إلى كرونة دنماركية

تحويل MDL إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٣٨٨٫٥٣ dkk

1.00000 MDL = 0.38853 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:20 UTC
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MDL إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437571.661760.96418.3643
1GBP1.153211.22915102.1671.657821.916351.1116921.1779
1USD0.938250.81357183.121.348751.559090.9044517.2297
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622650.01875710.01088130.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / كرونة دانمركية
1 MDL0.38853 DKK
5 MDL1.94263 DKK
10 MDL3.88525 DKK
20 MDL7.77050 DKK
50 MDL19.42625 DKK
100 MDL38.85250 DKK
250 MDL97.13125 DKK
500 MDL194.26250 DKK
1000 MDL388.52500 DKK
2000 MDL777.05000 DKK
5000 MDL1942.62500 DKK
10000 MDL3885.25000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / مولدوفى Leu
1 DKK2.57383 MDL
5 DKK12.86915 MDL
10 DKK25.73830 MDL
20 DKK51.47660 MDL
50 DKK128.69150 MDL
100 DKK257.38300 MDL
250 DKK643.45750 MDL
500 DKK1286.91500 MDL
1000 DKK2573.83000 MDL
2000 DKK5147.66000 MDL
5000 DKK12869.15000 MDL
10000 DKK25738.30000 MDL