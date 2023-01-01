دولار جامايكي إلى دولار سورينامي

تحويل JMD إلى SRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٢٤٨٫٨٧ srd

1.00000 JMD = 0.24887 SRD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:3 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JMD إلى SRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 SRD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.66291.437961.661090.963218.3192
1GBP1.1528711.22955102.2181.65781.915041.1104521.1199
1USD0.937650.813306183.13451.34831.557510.903117.1769
1INR0.01127870.009783010.012028710.01621830.01873480.01086310.206616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار سورينامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار سورينامي
1 JMD0.24887 SRD
5 JMD1.24436 SRD
10 JMD2.48871 SRD
20 JMD4.97742 SRD
50 JMD12.44355 SRD
100 JMD24.88710 SRD
250 JMD62.21775 SRD
500 JMD124.43550 SRD
1000 JMD248.87100 SRD
2000 JMD497.74200 SRD
5000 JMD1244.35500 SRD
10000 JMD2488.71000 SRD
معدلات التحويل دولار سورينامي / دولار جامايكي
1 SRD4.01814 JMD
5 SRD20.09070 JMD
10 SRD40.18140 JMD
20 SRD80.36280 JMD
50 SRD200.90700 JMD
100 SRD401.81400 JMD
250 SRD1004.53500 JMD
500 SRD2009.07000 JMD
1000 SRD4018.14000 JMD
2000 SRD8036.28000 JMD
5000 SRD20090.70000 JMD
10000 SRD40181.40000 JMD