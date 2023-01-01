دولار جامايكي إلى فرنك غيني

تحويل JMD إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
55235 gnf

1.00000 JMD = 55.23470 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:58 UTC
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JMD إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437931.660540.9633518.3045
1GBP1.1532711.22985102.2431.658331.915061.11121.1101
1USD0.937750.813107183.13451.34841.557150.9033517.1648
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621950.01873050.01086610.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Guinean Franc
1 JMD55.23470 GNF
5 JMD276.17350 GNF
10 JMD552.34700 GNF
20 JMD1104.69400 GNF
50 JMD2761.73500 GNF
100 JMD5523.47000 GNF
250 JMD13808.67500 GNF
500 JMD27617.35000 GNF
1000 JMD55234.70000 GNF
2000 JMD110469.40000 GNF
5000 JMD276173.50000 GNF
10000 JMD552347.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / دولار جامايكي
1 GNF0.01810 JMD
5 GNF0.09052 JMD
10 GNF0.18105 JMD
20 GNF0.36209 JMD
50 GNF0.90523 JMD
100 GNF1.81046 JMD
250 GNF4.52615 JMD
500 GNF9.05230 JMD
1000 GNF18.10460 JMD
2000 GNF36.20920 JMD
5000 GNF90.52300 JMD
10000 GNF181.04600 JMD