دولار جامايكي إلى دولار بربادوسي

تحويل JMD إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٢٫٩٨ bbd

1.00000 JMD = 0.01298 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:41 UTC
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JMD إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066788.67961.438441.660750.963418.3079
1GBP1.15311.2299102.2471.658521.914841.110821.1089
1USD0.93750.813074183.13451.34851.55690.903217.1631
1INR0.01127660.009780230.012028710.01622070.01872750.01086430.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار بربادوسي
1 JMD0.01298 BBD
5 JMD0.06492 BBD
10 JMD0.12985 BBD
20 JMD0.25969 BBD
50 JMD0.64923 BBD
100 JMD1.29846 BBD
250 JMD3.24615 BBD
500 JMD6.49230 BBD
1000 JMD12.98460 BBD
2000 JMD25.96920 BBD
5000 JMD64.92300 BBD
10000 JMD129.84600 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / دولار جامايكي
1 BBD77.01450 JMD
5 BBD385.07250 JMD
10 BBD770.14500 JMD
20 BBD1540.29000 JMD
50 BBD3850.72500 JMD
100 BBD7701.45000 JMD
250 BBD19253.62500 JMD
500 BBD38507.25000 JMD
1000 BBD77014.50000 JMD
2000 BBD154029.00000 JMD
5000 BBD385072.50000 JMD
10000 BBD770145.00000 JMD