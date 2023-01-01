100 دولار جامايكي إلى دولار بربادوسي

تحويل JMD إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

100 jmd
1.30 bbd

1.00000 JMD = 0.01295 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:56
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JMD إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى SGD

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JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار بربادوسي
1 JMD0.01295 BBD
5 JMD0.06477 BBD
10 JMD0.12953 BBD
20 JMD0.25907 BBD
50 JMD0.64766 BBD
100 JMD1.29533 BBD
250 JMD3.23832 BBD
500 JMD6.47665 BBD
1000 JMD12.95330 BBD
2000 JMD25.90660 BBD
5000 JMD64.76650 BBD
10000 JMD129.53300 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / دولار جامايكي
1 BBD77.20020 JMD
5 BBD386.00100 JMD
10 BBD772.00200 JMD
20 BBD1544.00400 JMD
50 BBD3860.01000 JMD
100 BBD7720.02000 JMD
250 BBD19300.05000 JMD
500 BBD38600.10000 JMD
1000 BBD77200.20000 JMD
2000 BBD154400.40000 JMD
5000 BBD386001.00000 JMD
10000 BBD772002.00000 JMD