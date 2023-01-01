كرونة آيسلندية إلى روبل بيلاروسي

تحويل ISK إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٨٫٣٥ byn

1.00000 ISK = 0.01835 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:26 UTC
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ISK إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066488.65461.437451.659250.962718.3037
1GBP1.1537411.2304102.2891.658521.914421.110721.1186
1USD0.93770.812744183.13451.347951.555940.902717.164
1INR0.01127970.009776250.012028710.01621410.01871590.01085830.206461

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الروبل البيلاروسي
1 ISK0.01835 BYN
5 ISK0.09175 BYN
10 ISK0.18349 BYN
20 ISK0.36699 BYN
50 ISK0.91746 BYN
100 ISK1.83493 BYN
250 ISK4.58732 BYN
500 ISK9.17465 BYN
1000 ISK18.34930 BYN
2000 ISK36.69860 BYN
5000 ISK91.74650 BYN
10000 ISK183.49300 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Icelandic Króna
1 BYN54.49810 ISK
5 BYN272.49050 ISK
10 BYN544.98100 ISK
20 BYN1089.96200 ISK
50 BYN2724.90500 ISK
100 BYN5449.81000 ISK
250 BYN13624.52500 ISK
500 BYN27249.05000 ISK
1000 BYN54498.10000 ISK
2000 BYN108996.20000 ISK
5000 BYN272490.50000 ISK
10000 BYN544981.00000 ISK