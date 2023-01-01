جنيه مانكس إلى دينار بحريني

تحويل IMP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
475.624 bhd

1.00000 IMP = 0.47562 BHD

Mid-market exchange rate at 20:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.31281.492261.658120.964518.8216
1 GBP1.1527411.26295105.2611.72021.911391.1118221.6966
1 USD0.912750.791797183.3451.362051.513430.8803517.1793
1 INR0.01095140.009500230.011998310.01634230.01815860.01056270.206123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Bahraini Dinar
1 IMP0.47562 BHD
5 IMP2.37812 BHD
10 IMP4.75624 BHD
20 IMP9.51248 BHD
50 IMP23.78120 BHD
100 IMP47.56240 BHD
250 IMP118.90600 BHD
500 IMP237.81200 BHD
1000 IMP475.62400 BHD
2000 IMP951.24800 BHD
5000 IMP2378.12000 BHD
10000 IMP4756.24000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / جنيه جزيرة مان
1 BHD2.10250 IMP
5 BHD10.51250 IMP
10 BHD21.02500 IMP
20 BHD42.05000 IMP
50 BHD105.12500 IMP
100 BHD210.25000 IMP
250 BHD525.62500 IMP
500 BHD1051.25000 IMP
1000 BHD2102.50000 IMP
2000 BHD4205.00000 IMP
5000 BHD10512.50000 IMP
10000 BHD21025.00000 IMP