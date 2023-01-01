كونا كرواتية إلى جنيه مانكس

تحويل HRK إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
112.45 imp

1.00000 HRK = 0.11245 IMP

Mid-market exchange rate at 20:35
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.36231.3370.91291.513660.791861.6393418.6619
1 CAD0.73405310.9814280.6701231.111110.5812671.2033713.6988
1 SGD0.7479431.0189210.6828041.132130.5922661.2261413.958
1 EUR1.09541.492261.4645511.658060.86741.7957420.4422

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه جزيرة مان
1 HRK0.11245 IMP
5 HRK0.56224 IMP
10 HRK1.12448 IMP
20 HRK2.24896 IMP
50 HRK5.62240 IMP
100 HRK11.24480 IMP
250 HRK28.11200 IMP
500 HRK56.22400 IMP
1000 HRK112.44800 IMP
2000 HRK224.89600 IMP
5000 HRK562.24000 IMP
10000 HRK1124.48000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Croatian Kuna
1 IMP8.89296 HRK
5 IMP44.46480 HRK
10 IMP88.92960 HRK
20 IMP177.85920 HRK
50 IMP444.64800 HRK
100 IMP889.29600 HRK
250 IMP2223.24000 HRK
500 IMP4446.48000 HRK
1000 IMP8892.96000 HRK
2000 IMP17785.92000 HRK
5000 IMP44464.80000 HRK
10000 IMP88929.60000 HRK