كونا كرواتية إلى كرونة دنماركية

تحويل HRK إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٩٩٤٫٠٥ dkk

1.00000 HRK = 0.99405 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:54 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

HRK إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 DKK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0647588.53611.438741.663670.9639518.3263
1GBP1.1522711.2268102.0111.657711.916881.1107321.1154
1USD0.939150.815129183.1521.351251.56250.9053517.2118
1INR0.01129480.009802880.012026210.01625040.01879090.01088790.206992

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Croatian Kuna / كرونة دانمركية
1 HRK0.99405 DKK
5 HRK4.97025 DKK
10 HRK9.94049 DKK
20 HRK19.88098 DKK
50 HRK49.70245 DKK
100 HRK99.40490 DKK
250 HRK248.51225 DKK
500 HRK497.02450 DKK
1000 HRK994.04900 DKK
2000 HRK1988.09800 DKK
5000 HRK4970.24500 DKK
10000 HRK9940.49000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Croatian Kuna
1 DKK1.00599 HRK
5 DKK5.02995 HRK
10 DKK10.05990 HRK
20 DKK20.11980 HRK
50 DKK50.29950 HRK
100 DKK100.59900 HRK
250 DKK251.49750 HRK
500 DKK502.99500 HRK
1000 DKK1005.99000 HRK
2000 DKK2011.98000 HRK
5000 DKK5029.95000 HRK
10000 DKK10059.90000 HRK