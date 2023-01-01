جنيه مصري إلى تالا ساموي

تحويل EGP إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٨٩٫٤٢ wst

1.00000 EGP = 0.08942 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 10:29 UTC
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EGP إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066288.52611.43981.664510.964218.2177
1GBP1.153211.22955102.0891.660381.919521.1119221.0088
1USD0.93790.813306183.02951.35041.561160.904317.0866
1INR0.01129610.009795380.012043910.01626410.01880250.01089130.20579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Samoan Tala
1 EGP0.08942 WST
5 EGP0.44712 WST
10 EGP0.89424 WST
20 EGP1.78848 WST
50 EGP4.47119 WST
100 EGP8.94238 WST
250 EGP22.35595 WST
500 EGP44.71190 WST
1000 EGP89.42380 WST
2000 EGP178.84760 WST
5000 EGP447.11900 WST
10000 EGP894.23800 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / جنيه مصري
1 WST11.18270 EGP
5 WST55.91350 EGP
10 WST111.82700 EGP
20 WST223.65400 EGP
50 WST559.13500 EGP
100 WST1118.27000 EGP
250 WST2795.67500 EGP
500 WST5591.35000 EGP
1000 WST11182.70000 EGP
2000 WST22365.40000 EGP
5000 WST55913.50000 EGP
10000 WST111827.00000 EGP