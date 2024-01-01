Mısır lirasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile EGP → WST çevirin

1.000 egp
88,63 wst

1.00000 EGP = 0.08863 WST

02:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.93231.355050.7961471.5430983.04173.6728530.7599
1 EUR1.0726511.453490.8539651.655289.07473.9396832.9946
1 CAD0.737980.68799710.587541.1387761.28312.7104922.7002
1 GBP1.256051.171011.7020111.9382104.3054.6132838.636

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Samoa Talası
1 EGP0.08863 WST
5 EGP0.44316 WST
10 EGP0.88632 WST
20 EGP1.77263 WST
50 EGP4.43159 WST
100 EGP8.86317 WST
250 EGP22.15792 WST
500 EGP44.31585 WST
1000 EGP88.63170 WST
2000 EGP177.26340 WST
5000 EGP443.15850 WST
10000 EGP886.31700 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Mısır Lirası
1 WST11.28260 EGP
5 WST56.41300 EGP
10 WST112.82600 EGP
20 WST225.65200 EGP
50 WST564.13000 EGP
100 WST1128.26000 EGP
250 WST2820.65000 EGP
500 WST5641.30000 EGP
1000 WST11282.60000 EGP
2000 WST22565.20000 EGP
5000 WST56413.00000 EGP
10000 WST112826.00000 EGP