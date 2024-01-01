50 Mısır lirasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile EGP → WST çevirin

1,000E£ EGP = 0,05513WS$ WST

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → WST çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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WST
1 EGP → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05660,0566
Düşük0,05510,0551
Ortalama0,05560,0557
Değişim-0.81%-1.96%
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1 EGP → WST istatistikleri

EGP → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0566, en düşük 0,0551 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0556 oldu. EGP → WST kurundaki değişiklik -0.81 değerindeydi.

EGP → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0566, en düşük 0,0551 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0557 oldu. EGP → WST kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Samoa Talası
1 EGP0,05513 WST
5 EGP0,27565 WST
10 EGP0,55129 WST
20 EGP1,10259 WST
50 EGP2,75647 WST
100 EGP5,51293 WST
250 EGP13,78233 WST
500 EGP27,56465 WST
1000 EGP55,12930 WST
2000 EGP110,25860 WST
5000 EGP275,64650 WST
10000 EGP551,29300 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Mısır Lirası
1 WST18,13920 EGP
5 WST90,69600 EGP
10 WST181,39200 EGP
20 WST362,78400 EGP
50 WST906,96000 EGP
100 WST1.813,92000 EGP
250 WST4.534,80000 EGP
500 WST9.069,60000 EGP
1000 WST18.139,20000 EGP
2000 WST36.278,40000 EGP
5000 WST90.696,00000 EGP
10000 WST181.392,00000 EGP