جنيه مصري إلى بانغا تونغي

تحويل EGP إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
76.77 top

1.00000 EGP = 0.07677 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.50521.439791.664190.964218.2126
1GBP1.153411.2295102.081.660621.919441.1121121.006
1USD0.93810.813339183.02551.350651.561160.904517.085
1INR0.01129880.009796250.012044510.01626790.01880340.01089420.20578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Tongan Paʻanga
1 EGP0.07677 TOP
5 EGP0.38386 TOP
10 EGP0.76772 TOP
20 EGP1.53544 TOP
50 EGP3.83859 TOP
100 EGP7.67718 TOP
250 EGP19.19295 TOP
500 EGP38.38590 TOP
1000 EGP76.77180 TOP
2000 EGP153.54360 TOP
5000 EGP383.85900 TOP
10000 EGP767.71800 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / جنيه مصري
1 TOP13.02560 EGP
5 TOP65.12800 EGP
10 TOP130.25600 EGP
20 TOP260.51200 EGP
50 TOP651.28000 EGP
100 TOP1302.56000 EGP
250 TOP3256.40000 EGP
500 TOP6512.80000 EGP
1000 TOP13025.60000 EGP
2000 TOP26051.20000 EGP
5000 TOP65128.00000 EGP
10000 TOP130256.00000 EGP