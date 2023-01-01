جنيه مصري إلى بيزو دومنيكاني

تحويل EGP إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٬٨٣٧٫٧٠ dop

1.00000 EGP = 1.83770 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:37 UTC
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EGP إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0652588.46091.438411.663150.964618.2021
1GBP1.1536711.2289102.0511.659381.918661.1128320.9985
1USD0.93870.813736183.04241.35031.561280.905517.0872
1INR0.01130440.009799040.01204210.01626040.0188010.01090410.205765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / البيزو الدومينيكي
1 EGP1.83770 DOP
5 EGP9.18850 DOP
10 EGP18.37700 DOP
20 EGP36.75400 DOP
50 EGP91.88500 DOP
100 EGP183.77000 DOP
250 EGP459.42500 DOP
500 EGP918.85000 DOP
1000 EGP1837.70000 DOP
2000 EGP3675.40000 DOP
5000 EGP9188.50000 DOP
10000 EGP18377.00000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / جنيه مصري
1 DOP0.54416 EGP
5 DOP2.72079 EGP
10 DOP5.44158 EGP
20 DOP10.88316 EGP
50 DOP27.20790 EGP
100 DOP54.41580 EGP
250 DOP136.03950 EGP
500 DOP272.07900 EGP
1000 DOP544.15800 EGP
2000 DOP1088.31600 EGP
5000 DOP2720.79000 EGP
10000 DOP5441.58000 EGP