Mısır lirasından Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile EGP → DOP çevirin

1.000 egp
1.895,78 dop

1.00000 EGP = 1.89578 DOP

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932251.354850.796021.5428583.04413.6728530.7602
1 EUR1.072711.453350.853881.6550289.08143.9398732.9965
1 CAD0.7380890.68806710.5875341.1387661.29392.7108922.7038
1 GBP1.256251.171121.7020311.93821104.3244.6140238.6425

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Dominik Pesosu
1 EGP1.89578 DOP
5 EGP9.47890 DOP
10 EGP18.95780 DOP
20 EGP37.91560 DOP
50 EGP94.78900 DOP
100 EGP189.57800 DOP
250 EGP473.94500 DOP
500 EGP947.89000 DOP
1000 EGP1895.78000 DOP
2000 EGP3791.56000 DOP
5000 EGP9478.90000 DOP
10000 EGP18957.80000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Mısır Lirası
1 DOP0.52749 EGP
5 DOP2.63743 EGP
10 DOP5.27487 EGP
20 DOP10.54974 EGP
50 DOP26.37435 EGP
100 DOP52.74870 EGP
250 DOP131.87175 EGP
500 DOP263.74350 EGP
1000 DOP527.48700 EGP
2000 DOP1054.97400 EGP
5000 DOP2637.43500 EGP
10000 DOP5274.87000 EGP