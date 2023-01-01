دينار جزائري إلى جنيه مانكس

تحويل DZD إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
5.91 imp

1.00000 DZD = 0.00591 IMP

Mid-market exchange rate at 20:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095391.28781.492241.657660.9643518.7938
1 GBP1.1528711.2628105.2481.720441.911161.1117721.6679
1 USD0.9130.791891183.3451.36241.513430.8804517.1586
1 INR0.01095440.009501360.011998310.01634650.01815860.01056390.205874

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / جنيه جزيرة مان
1 DZD0.00591 IMP
5 DZD0.02955 IMP
10 DZD0.05909 IMP
20 DZD0.11819 IMP
50 DZD0.29547 IMP
100 DZD0.59095 IMP
250 DZD1.47737 IMP
500 DZD2.95474 IMP
1000 DZD5.90949 IMP
2000 DZD11.81898 IMP
5000 DZD29.54745 IMP
10000 DZD59.09490 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Algerian Dinar
1 IMP169.21900 DZD
5 IMP846.09500 DZD
10 IMP1692.19000 DZD
20 IMP3384.38000 DZD
50 IMP8460.95000 DZD
100 IMP16921.90000 DZD
250 IMP42304.75000 DZD
500 IMP84609.50000 DZD
1000 IMP169219.00000 DZD
2000 IMP338438.00000 DZD
5000 IMP846095.00000 DZD
10000 IMP1692190.00000 DZD