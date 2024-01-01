Cezayir dinarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile DZD → IMP çevirin

1.000 dzd
5,97 imp

1,000 DZD = 0,005965 IMP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Man Adası poundu
1 DZD0,00597 IMP
5 DZD0,02983 IMP
10 DZD0,05965 IMP
20 DZD0,11930 IMP
50 DZD0,29826 IMP
100 DZD0,59652 IMP
250 DZD1,49131 IMP
500 DZD2,98262 IMP
1000 DZD5,96524 IMP
2000 DZD11,93048 IMP
5000 DZD29,82620 IMP
10000 DZD59,65240 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Cezayir Dinarı
1 IMP167,63800 DZD
5 IMP838,19000 DZD
10 IMP1.676,38000 DZD
20 IMP3.352,76000 DZD
50 IMP8.381,90000 DZD
100 IMP16.763,80000 DZD
250 IMP41.909,50000 DZD
500 IMP83.819,00000 DZD
1000 IMP167.638,00000 DZD
2000 IMP335.276,00000 DZD
5000 IMP838.190,00000 DZD
10000 IMP1.676.380,00000 DZD