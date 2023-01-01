البيزو االأوروجواي (UYU)
اسم العملة
البيزو االأوروجواي
رمز العملة
$U
سعر الصرف UYU
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من UYU
|0.02622
|0.02463
|0.02128
|2.17394
|3.89160
|2.51737
|0.04077
|0.49485
|إلى UYU
|38.14500
|40.59390
|47.00040
|0.45999
|0.25696
|0.39724
|24.52910
|2.02083
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.