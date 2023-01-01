البيزو االأوروجواي (UYU)

اسم العملة

البيزو االأوروجواي

رمز العملة

$U

سعر الصرف UYU

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من UYU0.026220.024630.021282.173943.891602.517370.040770.49485
إلى UYU38.1450040.5939047.000400.459990.256960.3972424.529102.02083

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

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