烏拉圭披索 (UYU)

貨幣名稱

烏拉圭披索

$U

UYU 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從UYU0.02595 0.02426 0.02078 2.16468 4.09446 2.38418 0.03973 0.48812
至UYU38.53740 41.21770 48.12360 0.46196 0.24423 0.41943 25.17260 2.04866

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比較匯率

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