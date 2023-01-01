كولون كوستاريكي إلى بيزو أوروغواي

تحويل CRC إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٧١٫٥٢ uyu

1.00000 CRC = 0.07152 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 8:38 UTC
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CRC إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065388.55811.438161.663490.964918.202
1GBP1.1547311.23025102.271.660841.921061.114221.0204
1USD0.93870.812843183.12971.351.561520.905817.0863
1INR0.0112920.009778010.012029410.01623970.01878420.01089620.205538

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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CRC إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / البيزو االأوروجواي
1 CRC0.07152 UYU
5 CRC0.35761 UYU
10 CRC0.71521 UYU
20 CRC1.43042 UYU
50 CRC3.57606 UYU
100 CRC7.15212 UYU
250 CRC17.88030 UYU
500 CRC35.76060 UYU
1000 CRC71.52120 UYU
2000 CRC143.04240 UYU
5000 CRC357.60600 UYU
10000 CRC715.21200 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / كوستاريكا كولوين
1 UYU13.98190 CRC
5 UYU69.90950 CRC
10 UYU139.81900 CRC
20 UYU279.63800 CRC
50 UYU699.09500 CRC
100 UYU1398.19000 CRC
250 UYU3495.47500 CRC
500 UYU6990.95000 CRC
1000 UYU13981.90000 CRC
2000 UYU27963.80000 CRC
5000 UYU69909.50000 CRC
10000 UYU139819.00000 CRC