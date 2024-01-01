Kosta Rika kolonundan Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile CRC → UYU çevirin

1.000 crc
77,17 uyu

1,000 CRC = 0,07717 UYU

20:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kosta Rika kolonundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Uruguay Pesosu
1 CRC0,07717 UYU
5 CRC0,38586 UYU
10 CRC0,77172 UYU
20 CRC1,54345 UYU
50 CRC3,85862 UYU
100 CRC7,71724 UYU
250 CRC19,29310 UYU
500 CRC38,58620 UYU
1000 CRC77,17240 UYU
2000 CRC154,34480 UYU
5000 CRC385,86200 UYU
10000 CRC771,72400 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Kosta Rika Kolonu
1 UYU12,95800 CRC
5 UYU64,79000 CRC
10 UYU129,58000 CRC
20 UYU259,16000 CRC
50 UYU647,90000 CRC
100 UYU1.295,80000 CRC
250 UYU3.239,50000 CRC
500 UYU6.479,00000 CRC
1000 UYU12.958,00000 CRC
2000 UYU25.916,00000 CRC
5000 UYU64.790,00000 CRC
10000 UYU129.580,00000 CRC