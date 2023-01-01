100 Uruguay pesosundan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile UYU → CRC çevirin

100 uyu
1389.18 crc

1.00000 UYU = 13.89180 CRC

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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UYU → CRC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 CRC
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uruguay pesosundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Kosta Rika Kolonu
1 UYU13.89180 CRC
5 UYU69.45900 CRC
10 UYU138.91800 CRC
20 UYU277.83600 CRC
50 UYU694.59000 CRC
100 UYU1389.18000 CRC
250 UYU3472.95000 CRC
500 UYU6945.90000 CRC
1000 UYU13891.80000 CRC
2000 UYU27783.60000 CRC
5000 UYU69459.00000 CRC
10000 UYU138918.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Uruguay Pesosu
1 CRC0.07198 UYU
5 CRC0.35992 UYU
10 CRC0.71985 UYU
20 CRC1.43969 UYU
50 CRC3.59923 UYU
100 CRC7.19847 UYU
250 CRC17.99618 UYU
500 CRC35.99235 UYU
1000 CRC71.98470 UYU
2000 CRC143.96940 UYU
5000 CRC359.92350 UYU
10000 CRC719.84700 UYU