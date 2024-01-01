100 уругвайских песо в коста-риканские колоны

Сконвертируйте UYU в CRC по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = ₡12,14 CRC

Среднерыночный курс в 04:49
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График изменения обменного курса UYU к CRC

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CRC
1 UYU в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий12,500413,0739
Низкий12,143412,1434
В среднем12,356912,5789
Изменение-2.49%-6.45%
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Соотношение 1 UYU к CRC

За последние 30 дней максимальный курс UYU к CRC составил 12,5004, а минимальный — 12,1434. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,3569. Изменение курса UYU к CRC в процентном соотношении составило -2.49.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к CRC составил 13,0739, а минимальный — 12,1434. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,5789. Изменение курса UYU к CRC в процентном соотношении составило -6.45.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,1681,4881,6230,93821,629
1 GBP1,20711,289108,8141,7951,9591,13326,102
1 USD0,9360,776184,3881,3921,5190,87820,242
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Коста-риканский колон
1 UYU12,14340 CRC
5 UYU60,71700 CRC
10 UYU121,43400 CRC
20 UYU242,86800 CRC
50 UYU607,17000 CRC
100 UYU1 214,34000 CRC
250 UYU3 035,85000 CRC
500 UYU6 071,70000 CRC
1000 UYU12 143,40000 CRC
2000 UYU24 286,80000 CRC
5000 UYU60 717,00000 CRC
10000 UYU121 434,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Уругвайское песо
1 CRC0,08235 UYU
5 CRC0,41174 UYU
10 CRC0,82349 UYU
20 CRC1,64698 UYU
50 CRC4,11745 UYU
100 CRC8,23489 UYU
250 CRC20,58723 UYU
500 CRC41,17445 UYU
1000 CRC82,34890 UYU
2000 CRC164,69780 UYU
5000 CRC411,74450 UYU
10000 CRC823,48900 UYU