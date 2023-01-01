كولون كوستاريكي إلى روفيا مالديفية

تحويل CRC إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٢٨٫٩٩ mvr

1.00000 CRC = 0.02899 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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CRC إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065688.59131.438291.662270.964618.1949
1GBP1.1551311.23095102.3381.661471.920211.1142421.0182
1USD0.938450.812381183.13751.349751.559940.905217.0748
1INR0.01128780.009771530.012028310.01623520.01876340.0108880.20538

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / روفيا جزر المالديف
1 CRC0.02899 MVR
5 CRC0.14494 MVR
10 CRC0.28987 MVR
20 CRC0.57974 MVR
50 CRC1.44936 MVR
100 CRC2.89872 MVR
250 CRC7.24680 MVR
500 CRC14.49360 MVR
1000 CRC28.98720 MVR
2000 CRC57.97440 MVR
5000 CRC144.93600 MVR
10000 CRC289.87200 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / كوستاريكا كولوين
1 MVR34.49790 CRC
5 MVR172.48950 CRC
10 MVR344.97900 CRC
20 MVR689.95800 CRC
50 MVR1724.89500 CRC
100 MVR3449.79000 CRC
250 MVR8624.47500 CRC
500 MVR17248.95000 CRC
1000 MVR34497.90000 CRC
2000 MVR68995.80000 CRC
5000 MVR172489.50000 CRC
10000 MVR344979.00000 CRC